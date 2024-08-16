استئناف اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب على غزة.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - غزة.. ينتظر العالم المتضامن مع الشعب الفلسطيني نتائج اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والذي من المقرر أن يستأنف اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس.

وكان الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أعلن أمس أن اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب على غزة، الذي عقد الخميس في الدوحة، ما زال مستمرا، وسيستأنف الجمعة.. بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال الدكتور الأنصاري، في تصريح للوكالة القطرية: "إن جهود الوسطاء في دولة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، والوسطاء عازمون على المضي قدما في مساعيهم وصولا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع يتم خلاله إطلاق سراح الرهائن ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وضع حد للمعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إلى البيان الصادر في الثامن من أغسطس الجاري، عن قادة دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والداعي لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم، وإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، استنادا إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024، والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735.