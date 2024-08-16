الغرب يسعى لحرمان روسيا من الوصول لبحر البلطيق

ياسر رشاد - القاهرة - روسيا.. قال نيكولاي باتروشيف، الأمين العام السابق لمجلس الأمن ومساعد الرئيس الروسي المسؤول عن السياسات البحرية الوطنية، إن الدول الغربية تسعى إلى حرمان روسيا من الوصول إلى بحر البلطيق وتحويله إلى "بحر داخلي" لحلف شمال الأطلسي.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال باتروشيف، في مقابلة مع صحيفة إزفستيا اليومية "إن الغرب يسعى إلى حرمان روسيا من الوصول إلى بحر البلطيق، وبالتالي تحويله إلى "بحر داخلي" للحلف، وهو يستخدم الأعضاء الجدد في حلف شمال الأطلسي - السويد وفنلندا - لتحقيق هذا الهدف".

تقييد روسيا في البحر الأسود وانتهاك لاتفاقية مونترو"

وأضاف الأمين العام السابق لمجلس الأمن ومساعد الرئيس الروسي المسؤول عن السياسات البحرية الوطنية، أن الدول الغربية "تنفذ بنشاط استراتيجية تقييد روسيا في البحر الأسود، حيث يستعد أعضاء حلف شمال الأطلسي لتعزيز وجودهم، في انتهاك لاتفاقية مونترو".

وأضاف المسؤول في الكرملين أنه "من أجل تعزيز نفوذها في جميع أنحاء المحيط العالمي، تتجاهل الولايات المتحدة وحلفاؤها الاتفاقيات الدولية الأخرى أو تحاول مراجعتها أيضًا".