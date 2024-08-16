بوتين وكيم يتبادلان الرسائل في ذكرى تحرير كوريا من اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - مع استقرار العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية، تبادل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون رسالة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الـ79 لتحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني في الفترة من 1910 إلى 1945 وتعهد بتعزيز العلاقات مع موسكو حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس.



ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA)، بعث بوتين برسالة إلى كيم في وقت سابق من هذا الأسبوع لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى 15 أغسطس، وأرسل كيم ردا يوم الخميس.



وأعرب بوتين خلال رسالته عن اعتقاده بأن التنفيذ الشامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمته مع كيم في يونيو في بيونغ يانغ من شأنه أن يستمر في تعزيز توسيع التعاون الثنائي المتبادل.



ومن جانبه أكد كيم ردا على ذلك، أن مشاعر الصداقة بين شعبي البلدين "تبلورت وتعمقت" في صراع دموي ضد العدو المشترك.



وقال إن الروابط تعمل كقوة دافعة قوية لتطوير علاقاتهما إلى "صداقة لا تقهر ولتعزيز بناء دولتين قويتين في البلدين وبناء عالم جديد متعدد الأقطاب".



يذكر أن كوريا الشمالية وروسيا اتفقا على تعزيز التعاون العسكري وغيره من أشكال التعاون وذلك بعد حرب روسيا في أوكرانيا، وبعد محادثات القمة في بيونغ يانغ، وقع كيم وبوتين على معاهدة شراكة جديدة تتضمن بنداً للدفاع المشترك.