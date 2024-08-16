الدفاع المدني: إخماد حريقَين بمساحات شاسعة من الأعشاب والبلان في جبل البحصاصة وجبل بوارج

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ وبعد جهود دامت منذ السّاعة 23:45 من تاريخ 15/8/2024 ولغاية السّاعة 3:00 من تاريخ اليوم، أخمدوا حريقًا شبّ في مساحة شاسعة من الأعشاب والبلان في جبل البحصاصة/ قب الياس- البقاع"، موضحةً أنّ "العناصر قد استعانوا بمعدّات الإطفاء اليدويّة للتمكّن من تنفيذ المهمّة، نظرًا لعدم وجود طرقات تمكّن آليّات الإطفاء من بلوغ كامل رقعة الحريق".

وأفادت بأنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في مساحة شاسعة من الأعشاب والبلان والأشجار المتنوّعة في جبل بوارج- البقاع"، مشيرةً إلى أنّهم "استعانوا بمعدّات الإطفاء اليدويّة للتمكّن من تنفيذ المهمّة، نظرًا لعدم وجود طرقات تمكّن آليّات الإطفاء من بلوغ كامل رقعة الحريق".