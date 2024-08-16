أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أنّ "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نجحت قوّاتنا في تدمير محطّة تحكّم أرضيّة تابعة للحوثيّين المدعومين من إيران، في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن".
وأوضحت في بيان، أنّه "تقرَّر أنّ محطّة التّحكّم الأرضيّة هذه تشكّل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوّات الأميركيّة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة"، مؤكّدةً أنّه "يتمّ اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة محميّة وأكثر أمنًا للسّفن الأميركيّة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: دمرنا محطة تحكم أرضية للحوثيين بمنطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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