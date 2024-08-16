القيادة المركزية الأميركية: دمرنا محطة تحكم أرضية للحوثيين بمنطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن

أعلنت ​القيادة المركزية الأميركية​، في بيان، أنّ "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نجحت قوّاتنا في تدمير محطّة تحكّم أرضيّة تابعة للحوثيّين المدعومين من إيران، في منطقة خاضعة لسيطرتهم في ​اليمن​".

وأوضحت في بيان، أنّه "تقرَّر أنّ محطّة التّحكّم الأرضيّة هذه تشكّل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوّات الأميركيّة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة"، مؤكّدةً أنّه "يتمّ اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة محميّة وأكثر أمنًا للسّفن الأميركيّة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة".