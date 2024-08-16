الصين تراقب وصول الأشخاص والبضائع بحثًا عن فيروس إم بي أوكس

ياسر رشاد - القاهرة - جدري القرود.. قالت إدارة الجمارك الصينية في بيان اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، إن الصين ستراقب الأشخاص والبضائع الداخلة إلى البلاد بحثا عن مبوكس خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك بعد أن قالت منظمة الصحة العالمية إن الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عالمية مرة أخرى.



ووفقا لوكالة رويترز، قالت المنظمة في بيانها "إن العاملين من الدول التي تفشى فيها جدري القرود والذين كانوا على اتصال بحالات جدري القرود أو ظهرت عليهم أعراض المرض.. يجب أن يبادروا إلى الإعلان عن أنفسهم لدى الجمارك".



منظمة الصحة العالمية اسم جدري القرود إلى مبوك

وقد غيرت منظمة الصحة العالمية اسم جدري القرود إلى مبوك.

وأضاف البيان أنه يجب تعقيم المركبات والحاويات والبضائع من المناطق التي ظهرت فيها حالات إصابة بالمرض.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الأربعاء أن مبوكس يمثل حالة طوارئ صحية عامة عالمية للمرة الثانية خلال عامين، بعد تفشي العدوى الفيروسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي انتشرت إلى الدول المجاورة.

كما أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين العام الماضي أن إنفلونزا الطيور سيتم التعامل معه باعتباره مرضًا معديًا من الفئة (ب)، مما يسمح للمسؤولين باتخاذ تدابير طارئة مثل تقييد التجمعات أو تعليق العمل والمدرسة أو إغلاق المناطق عند تفشي المرض.

وتشمل الأمراض المعدية من الفئة ب حاليًا مرض كوفيد-19 والإيدز والسارس.

ويمكن أن ينتشر الجدري المائي عن طريق الاتصال الوثيق، وعادة ما يكون خفيفًا، وفي حالات نادرة يكون مميتًا، ويسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا وإصابات مليئة بالصديد على الجسم.

