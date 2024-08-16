الليلة تبدأ من 200 جنيه.. 120 صورة ترصد أرخص شاليهات الغردقة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تهتم العديد من الأسر والمواطنين، تزامنًا مع بدء إجازة نهاية العام، بالبحث عن أفضل الشاليهات والفنادق، خاصة في الغردقة والإسكندرية، حيث تُعد من أفضل الأماكن لقضاء العطلات.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أرخص شاليهات الغردقة والإسكندرية، كما يلي:

هاسيندا باى الساحل

- يقع هاسيندا باى الساحل في أبو زيرا، ويوفر أماكن إقامة مكيفة مع مسبح خاص وإطلالة على الحديقة وشرفة.

- يقع مكان الإقامة على بعد 40 كم من مقابر كوم الشقافة وعلى بعد 44 كم من حديقة حيوان الإسكندرية وعلى بعد 46 كم من محطة سكة حديد سيدي جابر.

- تقع محطة مصر على بعد 40 كم من الشاليه، ويقع استاد الإسكندرية على بعد 41 كم.

- يحتوي الشاليه الفسيح على تراس وغرفة نوم وغرفة معيشة ومطبخ مجهز تجهيزاً جيداً.

- يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

- تقع مكتبة الإسكندرية على بعد 42 كم من الشاليه، في حين يقع المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية على بعد 42 كم.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لـهاسينداباي في الساحل حيث يقع على بعد 8 كم منها.

- سعر الليلة يبدأ من 287 ألف جنيهًا، ويصل إلى 410 ألف جنيهًا.

ساحل الشمالي قرية أمون

- يقع في قرية الشروق، ويضم أماكن إقامة مع مسبح خاص.

- يوفر الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات.

- تقع مقابر كوم الشقافة على بعد 45 كم وتقع محطة مصر على بعد 40 كم من الشاليه.

- يوفر الشاليه المكيف إمكانية الوصول المباشر إلى تراس مطل على الحديقة.

- يتكون من غرفتي نوم ومطبخ مجهز بالكامل.

- يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

- يقع استاد الإسكندرية على بعد 41 كم من الشاليه، في حين تقع مكتبة الإسكندرية على بعد 42 كم.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لساحل الساحل الشمالي قرية أمون حيث يقع على بعد 16 كم منه.

- تبدأ الليلة من 173 ألف جنيه، وتصل إلى 193 ألف جنيه.

chalet in palma resort

- يقع شاليه في منتجع بالما في الغردقة، ويوفر أماكن إقامة مكيفة مع مسبح خاص وإطلالة على الحديقة وشرفة.

- يقع مكان الإقامة على بعد حوالي 400 م من شاطئ هاواي وعلى بعد 1.9 كم من Panorama Bungalows Aqua Park Hurghada Beach وعلى بعد 17 كم من نيو مارينا.

- يقع متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة على بعد 28 كم من الشاليه، وتقع محكمة الغردقة الجزئية على بعد 13 كم.

- يحتوي الشاليه الفسيح على غرفة نوم واحدة وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بالكامل>

- يوفر للضيوف فرن وثلاجة وغسالة ملابس وموقد مسطح وميني بار.

- يمكن للضيوف الاستمتاع بتناول وجبة في منطقة تناول الطعام في الهواء الطلق مع إطلالة على ساحة الفناء الداخلية، يوفر مكان الإقامة إطلالات هادئة على الشارع.

- تقع محطة حافلات الجونة على بعد 16 كم من الشاليه، في حين يقع حرم جامعة تي يو برلين الجونة على بعد 16 كم.

- يعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لشاليه في منتجع بالما حيث يقع على بعد 24 كم منه.

- يبدأ سعر الليلة من 862 جنيهًا، ويصل إلى 1077 جنيه.

hurghada

- يقع الغردقة في حي الممشى السياحي في الغردقة، ويتميز بمسبح خاص ومطبخ صغير وإطلالات على الحديقة.

- يوفر مكان الإقامة هذا الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات.

- يقع مكان الإقامة على بعد 2.2 كم من وسط المدينة وعلى بعد 1.3 كم من شاطئ Albatros White.

- يحتوي هذا الشاليه المكون من غرفة نوم واحدة على تلفزيون بشاشة مسطحة وتكييف وغرفة معيشة.

- يقع شاطئ Old Vic على بعد 1.4 كم من الشاليه، في حين يقع شاطئ Marina Sports Club على بعد 2.1 كم.

- يعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب للغردقة حيث يقع على بعد 2 كم منه.

- يبدأ سعر الليلة من 1167 جنيهًا ويصل إلى 1621 جنيهًا.

كيان

- يقع كيان في الغردقة، ويضم أماكن إقامة مكيفة مع مسبح خاص.

- يوفر مكان الإقامة هذا الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات.

- يقع شاطئ سولانو على بعد 2.6 كم من الشاليه ويقع نيو مارينا على بعد 14 كم.

- يوفر هذا الشاليه المكون من غرفة نوم واحدة خدمة الواي فاي المجانية، ويحتوي على تلفزيون بشاشة مسطحة وغسالة ملابس ومطبخ صغير مجهز بالكامل مع ميني بار.

- يوفر مكان الإقامة إطلالات على الحديقة، وتشمل الأماكن الشهيرة القريبة من الشاليه شاطئ ميركيور الغردقة وشاطئ الباتروس وأكواريوم الأحياء المائية بالغردقة.

- يعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لـ كيان حيث يقع على بعد 4 كم منه.

- سعر الليلة يبدأ من 1303 جنيه ويصل إلى 1447 جنيهًا.