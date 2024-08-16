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مليون جنيه غرامة.. تعرف على عقوبة موظفي الكهرباء حال مخالفة القانون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس النواب لاستقبال تعديلات تشريعية جديدة على قانون الكهرباء، وافق عليها مجلس الوزراء وتتعلق بتغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائى.

وتتضمن التعديلات الجديدة بقانون الكهرباء تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، كما ستصل العقوبة للحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى، وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.

كما تعاقب التعديلات، الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القاضية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات الغير قانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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