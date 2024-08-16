توصيات مهمة من الزراعة لمزارعي الذرة الشامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية لمحصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وتمثلت التوصيات في التالي:-

1- يزهر المحصول خلال هذا الشهر.

2- يتم الاهتمام بالري خلال هذا الشهر لأن أي عطش قبيل موعد الإزهار يؤثر على المحصول تأثيرا كبيرا.

3- يتم الري إما في الصباح الباكر أو قبيل الغروب لتأثير الري الضار وقت الظهيرة وينصح بعدم التوريق.

وتُعد الذرة الشامية من أهم المحاصيل الإستراتيجية التي تدخل في صناعة منتجات الألبان واللحوم الحمراء والبيض و الأسماك كونها تمثل 40% من علف الحيوانات

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