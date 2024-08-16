أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "لا يزال الحذر الشديد مخيما على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى مرتفعات شبعا ومزارعها في ظل التصعيد الاسرائيلي المتواصل ضدالمنطقة المحررة في العرقوب وحاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح".
زفي ظل هذه الأجواء المحمومة لم يفارق الطيران التجسسي نوع ام كا طلعاته الاستكشافية التجسسية عن أجواء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا صولا حتى أجواء البقاع واقليم التفاح منذ منتصف الليل الفائت وحتى فجر اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": حذر شديد بالقطاع الشرقي جنوبًا بظل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.