نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، عن مسؤولين أميركيّين، إشارتهم إلى أنّه "تمّ إحراز بعض التقدّم يوم أمس الخميس، خلال اليوم الأوّل من الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن صفقة الأسرى في غزة ووقف إطلاق النّار، الّتي عُقدت في الدّوحة"، مذكّرين بأنّ "الوسطاء القطريّين والمصريّين والأميركيّين والمفاوضين الإسرائيليّين قرّ{وا مواصلة المحادثات ليوم آخر".
وأشار "أكسيوس" إلى أنّ "القمّة في الدّوحة، الّتي قال مسؤولون إسرائيليّون إنّها "الفرصة الأخيرة" للتوصّل إلى اتفاق، تأتي وسط توتّرات إقليميّة شديدة، وتهديدات من إيران و"حزب الله" بمهاجمة إسرائيل، ردًّا على الاغتيالات الأخيرة لقادة "حماس" والحزب في طهران وبيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: إحراز بعض التقدم باليوم الأول من مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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