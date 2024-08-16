شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صرف معاشك لأول مرة من خزينة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، موعد حصولك على المعاش من خزينة الدولة، فقد نصت على انه يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها بالقانون، من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ، فيستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر، الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها

وأكد التشريع أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

ونص القانون، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.