زلزال بقوة 6,1 درجة ضرب قبالة الساحل الشرقي لتايوان

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركيّة، في بيان، أنّ زلزالًا بلغت قوّته 6,1 درجة ضرب قبالة السّاحل الشّرقي لتايوان، من دون الإبلاغ حتّى الآن عن وجود أضرار، موضحةً أنّ "الزّلزال وقع على عمق 15,4 كيلومترات في المحيط الهادئ، قبالة ساحل مدينة هوالين".
من جهتها، قدّرت وكالة الأرصاد الجوّيّة المركزيّة التّايوانيّة، قوّة الزّلزال بـ6,3 درجات، وعمقه بـ9,7 كلم.
وأرسلت الوكالة تنبيهات عبر الهواتف المحمولة، تحضّ السّكان على "التزام الهدوء والبحث عن مأوى قريب".
وكان قد ضرب زلزال بقوّة 7,4 درجات، تايوان مطلع نيسان الماضي، وكان الأقوى منذ 25 عامًا.
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