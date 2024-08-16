واشنطن بوست: حزب الله لن يشن هجوما انتقاميا على إسرائيل خلال محادثات الصفقة بالدوحة

أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية الى انه "تجري مرة أخرى المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة. واجتمع كبار المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين مع محاورين قطريين ومصريين على أمل تحقيق انفراجة استعصت حتى الآن على دبلوماسيي المنطقة".

وبحسب الصحيفة، كان يلوح في الأفق التهديد بعمل عسكري من جانب إيران حزب الله، ضد إسرائيل، في "انتقام" مفترض لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، معتبرة انه "قد يتأخر هذا الهجوم حتى تستمر الجهود الدبلوماسية - أو ربما حتى تتمكن إيران، التي تشعر بالقلق من تصعيد واسع النطاق مع إسرائيل، من حفظ ماء وجهها".

ونقلت الصحيفة، عن مصدر له علاقات وثيقة بحزب الله على حد قولها تأكيده أنه "يمكننا القول إن حزب الله لن يشن عمليته الانتقامية خلال محادثات قطر لأن الحزب لا يريد أن يتحمل مسؤولية عرقلة المحادثات أو التوصل إلى اتفاق محتمل".