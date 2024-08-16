أفادت المديريّة العامّة ل​أمن الدولة​، في بيان، بأنّ "بعد انتشار تقرير عبر وسائل التّواصل الاجتماعي عن باتيسيري في ​برج حمود​ لا تستوفي منتجاتها الشّروط الصحّيّة، دهمت دوريّة من مكتب المتن- جبل لبنان في أمن الدولة المحلّ، برفقة موظّف من وزارة الاقتصاد والتّجارة، وأقفلت المحلّ بسبب انتهاء صلاحيّة بعض منتجاته؛ وأخذت عيّنات من بعضها الآخر لفحصها في المختبرات المتخصّصة".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة أقفلت محل حلويات في برج حمود بسبب انتهاء صلاحية بعض منتجاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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