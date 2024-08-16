قصف إسرائيلي لأطراف رامية وبيت ليف والقوزح فجرًا

قصف الجيش الإسرائيلي فجرا، أطراف بلدات رامية وبيت ليف والقوزح بعدد من القذائف المباشرة. وكان قد قصف منتصف الليل، جبل اللبونة وأطراف بلدة الناقورة.

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