مروحيات روسية تدمر حشدًا من القوات والمعدات الأوكرانية في كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، أن أطقم مروحيات قتالية من طراز "مي-28 إن إم" دمرت حشودًا من القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية بصواريخ في غارة ليلية في منطقة كورسك الحدودية.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، فقد نشرت وزارة الدفاع الروسية أيضًا مقطع فيديو يظهر تدمير القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة كورسك.

وقالت الوزارة في بيان لها: “نفذت أطقم الطيران التابعة للجيش باستخدام مروحيات من طراز "Mi-28NM ” ضربة ليلية باستخدام أسلحة تطلق من الجو ضد حشود بشرية ومدرعات ومركبات آلية عسكرية للجيش الأوكراني في منطقة كورسك الحدودية، وتم تنفيذ الضربة باستخدام صواريخ فيخر ضد أهداف استطلاعية.

ووفقًا لتقارير الاستطلاع الروسية، تم تدمير جميع الأهداف المحددة بنجاح.