رجال الإطفاء يسعون لاحتواء 3 حرائق كبرى في غابات غرب تركيا

ياسر رشاد - القاهرة - حرائق.. قال وزير الزراعة والغابات التركي "إبراهيم يوماكلي" في ساعة متأخرة من الليل إن رجال الإطفاء يحاولون احتواء حرائق الغابات المستعرة في ثلاثة أقاليم بشمال غرب تركيا، مضيفا أن التوقعات إيجابية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال يوماكلي مساء أمس الخميس، إن 14 طائرة و31 طائرة هليكوبتر و265 مركبة برية شاركت في جهود مكافحة الحرائق، إلى جانب نحو 1400 من موظفي الغابات.

كما اندلعت حرائق الغابات في منطقة إيجي آباد بمحافظة جاناكالي، ومنطقة جوينوك بمحافظة بولو، ومنطقة جورديس بمحافظة مانيسا، ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحرائق.

فيما قال وزير الزراعة والغابات التركي: "في جميع حرائق الغابات الثلاثة المستمرة، هناك عملية تتجه نحو الأفضل، إن شاء الله، آمل أن أقدم لكم أخبارًا سارة الجمعة وأشارككم أن حرائقنا الثلاثة انتهت".

وأظهرت لقطات مصورة من الحرائق الثلاثة ألسنة اللهب تلتهم مساحات واسعة من الأراضي، بينما كان الدخان الأسود يتصاعد فوق الغابات والمدن، وقال مسؤولون محليون إن المناطق السكنية لم تتعرض لخطر النيران.

وقال حاكم جناق قلعة عمر تورامان إنه تم إخلاء بعض الأحياء في ثلاث قرى كإجراء احترازي، لكن لا يوجد أي تهديد للمناطق السكنية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن محافظ بولو إركان كيليتش قوله إن نحو 100 هكتار من الأراضي تضررت بسبب الحريق حتى الآن، وأنه تم إخلاء ثلاث قرى كإجراء احترازي.