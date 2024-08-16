متظاهرون أميركيون يُطالبون إدارة بايدن بإنهاء دعمها لإسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن ناشطين في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا تظاهروا لمطالبة الإدارة الأميركية بإنهاء دعمها لإسرائيل في عدوانها المتواصل على قطاع غزة .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن نشطاء مؤيدون للشعب الفلسطيني تظاهروا غرب لوس أنجلوس ورددوا شعارات مؤيدة للشعب الفلسطيني.

كما طالب المتظاهرون المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كاميلا هاريس ببذل ما بوسعها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإعلان حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل فوري.

المصدر : وكالة وفا