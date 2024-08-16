تحطم قاذفة روسية في سيبيريا ومقتل أحد طياريها

تحطمت قاذفة روسية في منطقة ايركوتسك في سيبيريا الروسية ما أدى إلى مقتل أحد طياريها على ما قال الحاكم المحلي إيغور كوبزيف.
ووقع الحادث مساء أمس خلال رحلة تدريبية عندما تحطمت طائرة من طراز تو-22ام2 في منطقة قاحلة قرب بلدة من دون التسبب بأضرار على الأرض، على ما ذكرت السلطات الروسية.
وكتب كوبزيف عبر تلغرام نقلا عن "القيادة العسكرية في وزارة الدفاع"، أن عمليات البحث والانقاذ "في مكان الحادث استمرت طوال الليل. للأسف تعذر انقاذ أحد الطيارَين".
وأكد "هذه خسارة كبيرة" مقدما "أحر التعازي" إلى عائلة الطيار.
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