الدفاع الروسية: أسقطنا 5 مسيّرات أوكرانية ودمّرنا زورقين مسيّرَين في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، "أنّها أسقطت 5 مسيّرات أوكرانيّة فوق البحر الأسود، ودمّرت زورقين مسيّرَين استهدفا شبه جزيرة القرم". وكانت قد كشفت الوزارة أمس، عن أنّه "تمّ القضاء على 1845عسكريًّا أوكرانيًّا، وتحرير بلدة إيفانوفكا في جمهوريّة دونيتسك، وتدمير عشرات المدرّعات والدبّابات والأسلحة الغربيّة لقوات كييف خلال 24 ساعة"، مشيرةً إلى أنّ "خسائر قوّات كييف منذ بدء هجومها على مقاطعة كورسك في 6 آب الحالي، بلغت 2640 عسكريًّا، 37 دبّابة، 32 مدرعة، 4 أنظمة دفاع صاروخي، 3 راجمات صاروخيّة، 20 مدفعًا، و3 محطّات للحرب الإلكترونيّة".

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