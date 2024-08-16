كشف استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" الاسرائيلية أن "رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت سيصبح القوة الحزبية الأولى إذا عاد للعمل السياسي"، مبينا أن "47 بالمئة من الإسرائيليين يعارضون إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت مقابل 27 بالمئة يؤيدون ذلك".
وأظهر استطلاع الرأي أن "57 بالمئة يعتقدون أن إسرائيل قادرة على التعامل مع هجوم من جبهات متعددة فقط بمساعدة واشنطن"، كاشفا أن "40 بالمئة من الإسرائيليين يقولون إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو هو المفضل لرئاسة الحكومة مقابل 39 بالمئة لصالح بيني غانتس".
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع رأي لمعاريف: 57 بالمئة يعتقدون أن إسرائيل قادرة على التعامل مع هجوم من جبهات متعددة فقط بمساعدة واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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