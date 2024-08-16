الجيش الإسرائيلي دعا لإخلاء "بلوكات" في دير البلح والقرارة والمواصي والجلاء ومدينة حمد والنصر

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دعا المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "كلّ السّكان والنّازحين في بلوكات 89، 36، 125، 126 و2356 في حارات شرقي دير البلح، القرارة، المواصي، الجلاء، ومدينة حمد والنصر إلى الإخلاء، على خلفيّة استغلال المنطقة الإنسانيّة لأعمال مسلّحة وإطلاق صواريخ بشكل متواصل نحو إسرائيل من بلوكات 89 و2356".
زعم في تصريح، أنّ "التّواجد في هذه البلوكات أصبح خطيرًا، ولذلك لا تُعدّ هذه البلوكات جزءًا من المنطقة الإنسانيّة ابتداءً من الآن"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش سيعمل بقوّة ضدّ المنظّمات المسلّحة في المناطق المذكورة".
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