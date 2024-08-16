"النشرة": وزير خارجية مصر يصل اليوم إلى بيروت بإطار التحركات لخفض التصعيد بالمنطقة

يصل وزير الخارجيّة المصريّة بدر عبد العاطي إلى بيروت اليوم، حيث يلتقي بكلّ من رئيس مجلس النّواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب.

وكشفت مصادر مطّلعة عبر "النشرة"، أنّ الزّيارة تأتي في إطار التحرّكات المصريّة الرّامية لخفض التّصعيد في المنطقة، ومنع تطوّر الوضع في جنوب لبنان إلى مستوى الحرب الشّاملة، وهو ما يتكامل مع جهود الوساطة الّتي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية للتوصّل إلى وقف إطلاق النّار في غزة.

وأفادت المصادر بأنّ الوزير المصري سينقل للمسؤولين اللّبنانيّين رسالة دعم من مصر للشّعب والدّولة اللّبنانيّة، في مواجهة الاعتداءات الإسرائيليّة.