روسيا: اعتراض وتدمير 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت 5 مسيّرات أوكرانية في البحر الأسود، وزورقين مسيرين كانا متجهين نحو شبه جمهورية القرم.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضافت الوزارة: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 5 طائرات مسيّرة فوق البحر الأسود"، مشيرة إلى أن "الأسلحة النارية في البحر الأسود دمرت زورقين مسيّرين كانا متجهين نحو شبه جزيرة القرم".

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.