الاب شليطا خلال احتفال رعية بقاعكفرا بعيد شفيعتها سيدة الانتقال: لولا وجود مريم العذراء لكان لبنان مدمرا

احتفلت رعية بقاعكفرا بعيد سيدة الانتقال ، بالقداس الالهي ترأسه الاب مارون شليطا، الراهب الماروني، وابن البلدة، وعاونه خادم الرعية الخوري ميلاد مخلوف بمشاركة اخوية الحبل بلا دنس واهالي البلدة مقيمين ومغتربين وزوار، اتوا من كافة المناطق اللبنانية .

بعد الانجيل تحدث الاب شليطا عن صفة التواضع التي تتحلى بها مريم الخادمة والمستمعة وكلمتها "ها انا امة للرب" وقال: " لنتأمل بالنشيد الذي سمعناه اليوم، ..' انزل المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين..' فالله بحاجة الى الانسان المتواضع على مثال مريم التي تتحدث بصوت خافت وتسكت لتسمع صوت الله وبنقاوة. وهذا ما علينا القيام به، فالمشكلة اننا لا نسمع لصوت الله لاننا لا نسكت." وأضاف: "مريم بعيد انتقالها الى السماء تطلب منا ان نسمع لصوت الرب. ان نثق بابنها يسوع وان نعيش التسليم المطلق بحياتنا كما فعلت عندما بشرها الملاك، لان الله يعلم ما في خفايا قلوبنا و ما هي حاجاتنا."

وختم :" لولا وجود مريم العذراء، لكان لبنان كبقية الدول التي دمرت. نطلب من مريم العذراء سيدة الانتقال ان يكون هذا العيد نهاية للمأساة التي يعيشها لبنان من اضطرابات وعدم الاستقرار على كافة الصعد."

وكانت رعية بقاعكفرا قد نظمت لهذه المناسبة احتفالات روحية وفنية امتدت لاسبوع تضمنت رياضة روحية للخوري ادغار الطنسي ورسيتالا دينيا لجوقة سيراج وتكريما الفنان الدكتور جان قسيس على ما قدمه للفن، للمجتمع وللكنيسة. كما تضمن برنامج الاحتفالات مسيرة صلاة ليلة العيد في شارع البلدة واضاءة السطوح ب 10425 شمعة على نية السلام في لبنان وعلى مساحة الوطن. وكانت قد تكللت هذه الاحتفالات بزيارة السفير البابوي الى البلدة ولقائه ابناء الرعية.

يذكر ان رعية بقاعكفرا ستحتفل سنة 2025 بمرور 100 سنة على تشييد الكنيسة، وكانت قد اطلقت ورشة الترميم في شهر تموز 2024.