قوى الأمن: توقيف مواطن نفذ مع شريكه عمليات سلب بقوة السلاح من خلال انتحالهما صفة أمنية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّه "بعد أن حصلت في الآونة الأخيرة العديد من عمليّات السّلب بقوّة السّلاح نفّذها أشخاص مجهولون، على متن سيّارة نوع (ب. أم) مجهولة باقي المواصفات، وذلك من خلال انتحالهم صفة أمنيّة، ليستهدفوا سائقي الشّاحنات في بلدتَي ​بحمدون​ و​صوفر​، وسلبهم ما توفّر بحوزتهم؛ باشرت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة للعمل على كشف المتورّطين وتوقيفهم".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت ​شعبة المعلومات​ إلى تحديد هويّة الرّأس المدبّر لهذه العمليّات، ويُدعى: "ت. ع. خ." (من مواليد عام 2002، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2024-8-6، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بكمين محكم في بلدة صوفر، على متن السّيّارة المذكورة وتمّ ضبطها".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتفتيش منزله الكائن في إحدى البلدات المجاورة، تمّ ضبط مسدّس حربي يُستخدم في عمليّات السّلب، مع ممشط و8 طلقات صالحة للاستعمال"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه، برفقة شخصٍ آخر، على تنفيذ العديد من عمليّات السّلب بقوّة السّلاح، عن طريق انتحالهما صفة أمنيّة، بحيث كانا يقومان بعد منتصف اللّيل، باعتراض الشّاحنات ضمن محيط منطقة بحمدون؛ وسلب سائقيها أموالهم".

وذكرت أنّه "تمّ حجز السّيّارة عدليًّا، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف شريكه".