جريح في انحراف سيارة على طريق عام بلدة عبود قرطبا

ادى انحراف سيارة على طريق عام بلدة عبود قرطبا و إصطدامها بعمود كهربائي إلى جانب الطريق ، الى اصابة سائقها بجروح. وسارعت إلى المكان عناصر مركز قرطبا في الدفاع المدني، وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للجريح ونقلته الى مستشفى قرطبا الحكومي.

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