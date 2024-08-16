الشارقة - اميمة ياسر - واصل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري تراجعه، خلال تعاملات الجمعة 16 أغسطس 2024، في أغلب البنوك والصرافات.

ورغم تراجع سعر الدولار في السوق الرسمية بالبنوك والصرافات إلا أنه وصل في السوق السوداء إلى مستوى 50.50 جنيه للبيع و49.50 جنيه للشراء وفق مصدر مصرفي مطلع على السوق الموازية، وأرجع الأمر الى توقعات بصعود العملة الأمريكية على خلفية تحركات من المضاربين.

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 58.84 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 49.50 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع، مع نشاط ملحوظ قبل أيام.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 48.84 جنيه للشراء، و48.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 48.86 جنيه للشراء، و48.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى مستوى 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.