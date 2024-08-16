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زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الساحل الشرقي لتايوان

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واس - تايبيه 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الساحل الشرقي لتايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لتايوان.
وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل، أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 15.4 كلم في المحيط الهادئ، قبالة ساحل مدينة هوالين.
ولم تكشف السلطات المحلية حتى الآن عن حجم أضراره.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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