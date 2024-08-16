شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الساحل الشرقي لتايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لتايوان.

وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل، أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 15.4 كلم في المحيط الهادئ، قبالة ساحل مدينة هوالين.

ولم تكشف السلطات المحلية حتى الآن عن حجم أضراره.

