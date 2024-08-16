إعصار قوي يجتاح ساحل اليابان المطل على المحيط الهادئ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اجتاح إعصار “قوي جدا” ساحل اليابان المطل على المحيط الهادئ صباح الجمعة، ترافقه رياح عنيفة وأمطار غزيرة، ما تسبب في إلغاء مئات الرحلات جوًا وبالقطارات في منطقة طوكيو وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 4 آلاف منزل.

ورُصد الإعصار “أمبيل” على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب طوكيو، مصحوبًا برياح تبلغ سرعتها 216 كيلومترًا في الساعة، وكان متجهًا شمالا، وفق وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ومن غير المتوقع أن تصل عين الإعصار اليابسة إنما سيتوجه نحو شمال الشرق على امتداد ساحل هونشو ملامسًا منطقة طوكيو التي تعد 40 مليون نسمة، قبل أن يعود إلى المحيط الهادئ اعتبارًا من غدًا السبت.

وصنفت وكالة الارصاد المنخفض الجوي بأنه “قوي جدًا”، وهو مستوى أدنى بدرجة عن أعلى فئة وهي “إعصار عنيف” مع رياح تصل سرعتها القصوى إلى 105 عقدة (195 كيلومترا في الساعة).

ونبهت وكالة الارصاد المواطنين إلى أن “يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة عواصف وأمواج عاتية وانزلاقات تربة وفيضانات”.

ووفقًا لدراسة نُشرت الشهر الماضي، تتشكل الأعاصير في المنطقة بالقرب من السواحل، وتشتد بسرعة أكبر وتستمر لفترة أطول فوق اليابسة بسبب تغير المناخ.

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