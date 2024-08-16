شهيدان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة ورفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

الخليج 365_واس

استشهد فلسطينيان وجرح عدد آخر في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مدينتي غزة ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد شاب في قصف للاحتلال على حي الرمال وسط مدينة غزة، كما انتشلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني شهيداً وجرحى، إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح، تزامن ذلك مع مواصلة مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف الخليج 365 الشرقية والشمالية لمدينتي رفح وخان يونس، والتي يترافق معها عمليات توغل لدبابات الاحتلال في تلك الخليج 365 وتدمير مربعات سكنية كاملة فيها.

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