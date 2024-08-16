الاحتلال الإسرائيلي يهجّر سكان قرية أم الجمال في الأغوار الفلسطينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين هجروا اليوم قرية أم الجمال في الأغوار الفلسطينية، بعد الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وينابيع المياه في القرية، وذلك لإقامة بؤرة استيطانية فيها.

وأوضحت الهيئة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتهجير 26 تجمعًا وقرية فلسطينية في الضفة الغربية، خلال الأشهرالعشرة الماضية، ترافق ذلك مع إقامة نحو 30 بؤرة استيطانية، والتخطيط لتحويل 70 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات، مؤكدة أن المستوطنين أضرموا النيران في 273 موقعًا ومنشأة فلسطينية بالضفة الغربية، خلال الشهور العشرة الماضية.

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