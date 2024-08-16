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البحرية المغربية تنقذ 124 مهاجرًا غير شرعي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية في عرض ساحل إقليم الداخلة أمس، 124 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية، كانوا على متن قارب حاول الإبحار نحو جزر الكناري.

 

 

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية في بيان اليوم، أنه تم إسعاف هؤلاء الأشخاص على متن وحدتها، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم للقيام بالإجراءات الاعتيادية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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