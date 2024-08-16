حزب الله يكشف عن ترسانته الحربية "عماد 4" في مواجهة إسرائيل.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عن ترسانة الحربية على الحدود اللبنانية والتي تدعى عماد 4، ويتم استخدام تلك الترسانة لمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

فيديو حزب الله للكشف عن عماد 4

ونشر حزب الله عبر إعلامة الحربي فيديو عن منشأة "عماد 4" التي تحتوي على عدد من الراجمات الصاروخية والتجهيزات العسكرية، في أنفاق تحت الأرض.

وأحتوي الفيديو علي معدات حربية وراجمات صواريخ تمتلكها حزب الله في موقع عسكري لها تحت الأرض.

يذكر أن استهدف مقاتلو حزب الله، موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (17:40) من بعد ظهر يوم الخميس 15-8-2024 موقع المرج ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

حزب الله يستهدف موقع رويستات العلم والزاعورة بصلية من الصواريخ



استهدف حزب الله موقع رويستات العلم والزاعورة، في الأراضي المحتلة، الأول بالأسلحة المناسبة والثاني بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:15 من بعد ظهر يوم الخميس 15-8-2024 موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

كما استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من بعد ظهر يوم الخميس 15-8-2024 مرابض مدفعية ‏العدو الإسرائيلي في الزاعورة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏ ‏

كما استهدف حزب الله المستعمرة الجديدة شامير، للمرة الأولى، بصليات من صواريخ الكاتيوشا، معلنًا أنها دخلت على جدول نيرانها.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في مدينة ‏مرجعيون وإصابة مدنيين فيها، أدخلت ‏المقاومة الإسلامية يوم الخميس 15-8-2024 على جدول ‏نيرانها المستعمرة الجديدة شامير وقصفتها لأول مرة بصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏

وكشف حزب الله اللبناني، أمس الخميس، الدور الزائف الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية خلال مفاوضات وقف إطلاق النار والتي تتم بالدوحة بين وسطاء مصريين و قطريين و أمريكيين.

حزب الله يعلق على دور أمريكا الزائف في مفاوضات وقف إطلاق النار

وقال نائب الأمين العام لحزب الله : “ الولايات المتحدة تريد أن تظهر أنها تتحرك لكن في الفراغ من دون مشروع حتي الأن ”.

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن استهداف موقع معيان باروخ ‏بقذائف المدفعية شمال إسرائيل صباح اليوم.