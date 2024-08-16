إسرائيل تدعو الفلسطينيين بإخلاء مناطق في خان يونس ودير البلح

ياسر رشاد - القاهرة - دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سكان مناطق شمال خان يونس وشرقي دير البلح بقطاع غزة الإجلاء عنها قبل القيام بعمليات عسكرية.

إسرائيل تخلي مناطق بخان يونس و دير البلح

قال جيش إسرائيل إنه يلقي مناشيرا على أحياء شمال خان يونس وشرقي دير البلح بقطاع غزة يدعو عبرها السكان إلى المغادرة استعدادا للقيام بعمليات عسكرية.

وأوضح بيان لجيش إسرائيل صدر في هذا الشأن أن حماس تستغل تلك المناطق "الإنسانية" لإطلاق قذائف صاروخية نحو محيط القطاع.



وحذر اجيش إسرائيل من أن "البقاء في تلك المنطقة أصبح خطيرًا"، مضيفا أنه يتم تحذير السكان بشكل مسبق لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وإبعادهم عن منطقة القتال.

ومع مطلع اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، شابا وشقيقته من بلدة بيتين، شرق رام الله، وأخر من طولكرم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الرحمن جرابعة، وشقيقته شذى، بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه.

كما شهد فجر اليوم، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابا من ضاحية عزبة الجراد، شرق مدينة طولكرم، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عايد المصري بعد مداهمة منزله في العزبة وتفتيشه.

وفي نفس السياق داهمت قوات الاحتلال مشتلا للورود في المنطقة وفتشته وخربت محتوياته.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وشهدت عدة مناطق في غزة اليوم الجمعة 16 أغسطس، والموافق اليوم 316 للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا"، فأن مسعفين انتشلوا خمسة شهداء من عائلتي عبد الواحد والخور وثماني إصابات، إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة الدرج وسط مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة، وقد عرف من بين الشهداء: أبو بشار عبد الواحد وزوجته وابنه بشار، وابنته البالغة من العمر 13 عاما.



واستشهد مواطن وأصيب آخرون، في غارة شنتها مُسيرة إسرائيلية على مواطنين قرب مدخل قرية الزوايدة، وسط القطاع، وقد تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.



كما انتشل مسعفون جثمان الشهيد الشاب حاتم حسونة قويدر عقب تعرضه لإطلاق نار من طائرة "كواد كابتر" بالقرب من مسجد الدعوة شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، وتم نقله إلى مستشفى العودة في المخيم.



كذلك، انتشل مسعفون جثمان شهيد جراء قصف الاحتلال منزلا في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع.