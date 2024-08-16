البيت الأبيض يدين هجمات مستعمرين إسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - أدان البيت الأبيض، اليوم الجمعة، هجمات مستعمرين إسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين في قرية جيت شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

البيت الأبيض يعلق على هجمات مستعمرين على قرية جيت شرق قلقيلية

جاء ذلك في رد للمتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، على استفسار للصحفيين عن الموقف الأميركي إزاء هجوم المستعمرين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض : “هجمات المستعمرين العنيفة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة، ويجب أن تتوقف، ويجب على السلطات الإسرائيلية أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية جميع السكان”.

كما دعا البيت الأبيض إسرائيل إسرائيل، أيضا، إلى "اتخاذ خطوات لمنع تكرار هذه الهجمات ومحاسبة مرتكبيها".

يذكر أن مستعمرين هاجموا مساء أمس قرية جيت، بحماية قوات الاحتلال، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لاستشهاد الشاب رشيد سدة (23 عاما) وإصابة آخرين، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، إضافة لإحراق عدد من منازل المواطنين ومركباتهم.

ومع مطلع اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، شابا وشقيقته من بلدة بيتين، شرق رام الله، وأخر من طولكرم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الرحمن جرابعة، وشقيقته شذى، بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه.

كما شهد فجر اليوم، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابا من ضاحية عزبة الجراد، شرق مدينة طولكرم، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عايد المصري بعد مداهمة منزله في العزبة وتفتيشه.

وفي نفس السياق داهمت قوات الاحتلال مشتلا للورود في المنطقة وفتشته وخربت محتوياته.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وشهدت عدة مناطق في غزة اليوم الجمعة 16 أغسطس، والموافق اليوم 316 للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا"، فأن مسعفين انتشلوا خمسة شهداء من عائلتي عبد الواحد والخور وثماني إصابات، إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة الدرج وسط مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة، وقد عرف من بين الشهداء: أبو بشار عبد الواحد وزوجته وابنه بشار، وابنته البالغة من العمر 13 عاما.