بـ 20 مليار دولار.. الولايات المتحدة تُصادق على صفقة أسلحة لإسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قررت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، المصادقة على بيع أسلحة لإسرائيل ضمن صفقة قيمتها 20 مليار دولار تشمل طائرات مقاتلة من طراز "إف-15" ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو-جو.

وفقا لوزارة الدفاع الأميركية تشمل الصفقة بيع 100 طائرة من طراز "إف- IA 15" و "إف-15I"، بقيمة 18.82 مليار دولار، وقذائف مدفعية عيار 120 ملم بقيمة 774.1 مليون دولار، ومعها صواريخ جو-جو متقدمة متوسطة المدى بقيمة تصل إلى 102.5 مليون دولار.

وتشمل الصفقة مركبات تكتيكية معدلة من طراز M1148A1B2 ، مقابل 583.1 مليون دولار، وفق البنتاغون.

وحسب البنتاغون، فإن الموعد المتوقع لتسليم الطائرات والمركبات والقنابل لن يكون قريبا، بل خلال السنتين إلى الخمس سنوات القادمة، حيث سيتم دفع معظم تكاليف الصفقة الإجمالية من أموال المساعدات الأميركية لإسرائيل.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، جرى مناقشة الصفقة بين كبار المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة ومع شركات تصنيع الطائرات، حيث تتطلب الصفقة موافقة مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، اللذين سيتمكن أعضاؤهما من تقديم تحفظات عليها في الأسابيع المقبلة.

وإذا تحققت هذه الصفقة، فستكون واحدة من أكبر صفقات الأسلحة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

المصدر : عرب 48