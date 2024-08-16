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فيديو| حزب الله ينشر مقطعا بعنوان "جبالنا خزائننا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشر حزب الله مقطعا مصورا بعنوان "جبالنا خزائننا" وفيه منشأة لإطلاق الصواريخ باسم العماد 4.

وظهر في المقطع المصور العديد من راجمات الصواريخ والتجهيزات العسكرية، فضلًا عن ظهور شاحنات تحمل صواريخ في داخل أنفاق ضخمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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