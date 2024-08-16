زلزال بقوة 3 ,6 يضرب الساحل الشرقي لتايوان

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه- (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 3 ,6 درجة على مقياس ريختر، الساحل الشرقي لتايوان في الساعة السابعة و35 دقيقة بالتوقيت المحلي صباح اليوم الجمعة، حسب الإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

وأضافت الإدارة أن هذا الزلزال ليس له صلة بالزلزال الذي وقع مساء أمس الخميس ولا زلزال هوالين، الذي وقع أوائل نيسان/أبريل الماضي.

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع أمس الخميس، قبالة سواحل مقاطعة ييلان، في شمال شرق تايوان، على بعد 5ر73 كيلومترا من مركز زلزال اليوم الجمعة، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وعلى الرغم من القرب بين مركز زلزال اليوم الجمعة وزلزال هوالين، الذي بلغت قوته 2ر7 درجة على مقياس ريختر، الذي ضرب شرق تايوان، في الثالث من نيسان/أبريل، استبعدت الإدارة رابطا محتملا بين الزلزالين.

وذكرت الإدارة أيضا أنه حتى الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي ، تم تسجيل تسع هزات ارتدادية، في أعقاب زلزال اليوم.

كان الزلزال الذي ضرب تايوان وبلغت قوته 2 ,7 درجة في 3 أبريل الماضي قد أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 1155 آخرين.

وتتعرض تايوان لزلازل نظرا لوقوعها في منطقة "حزام النار" التي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.