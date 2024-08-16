13 مصابا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 13 شخصا بإصابات مختلفة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 13 راكبا بإصابات مختلفة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.