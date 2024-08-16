بالصور- افتتاح أول مبنى مطور يضم هايبر ومركز تكنولوجي ومكتب تموين في توشكى بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، برفقة المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين ، وعصام نحمده مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة، مبنى مكتب تموين قرية توشكى بمركز نصر النوبة، والمكون من دورين حيث تم تخصيص الدور الأرضي كمنفذ "هايبر" تابع للشركة المصرية لبيع السلع الغذائية لموطنى المنطقة بأسعار تنافسية، فيما تم تخصيص الدور الأول كمركز تكنولوجى لخدمة المواطنين لتقديم الخدمات التموينية فى سهولة ويسر، وأيضاً مكتب للتموين، وذلك بتكلفة إجمالية 5.5 مليون جنيه، وعلى مساحة 140 متر مربع، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة، ليكون بذلك أول مبنى ومركز خدمة مواطنين مطور بالمحافظة.

وقدم اللواء ياسر عبد الشافى، شكره لوزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق على الجهود الوطنية التى يتم بذلها للتخفيف على المواطنين، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، خاصة من السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية، لافتاً إلى أن ذلك يتواكب مع المستوى الراقى والنموذجى داخل المركز التكنولوجى لتقديم الخدمات التموينية المتنوعة فى أسرع وقت، وخاصة أنه يستفاد منه أكثر من 15 قرية بتوابعها بنصر النوبة.