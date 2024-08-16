شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليون مواطن مستفيد من وحدات الإسكان الإجتماعى بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الذي حظي بثقة مجلس النواب وترفع فيه شعار "معا نبني مستقبلا مستداما" لمدة 3 سنوات (2024-2027) بلوغ حجم المستهدفين من وحدات الاسكان الاجتماعي بحلول عام 2030 نحو 1.6 مليون مواطن، مقابل 266 ألف في العام المالي المنقضي في يونيو 2024.

يشار إلي أن قطاع التنمية العمرانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات نظم وحداتالإسكان المُناسبة لكافة فئات المجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق، وترفيق المُخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية ... الخ وتتميز الأنشطة العمرانية بأنها ذات طابع ديناميكي سريع النمو علاوة على فاعلية تأثيرها في دفع عجلة النمو بحكم تعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها الجغرافي، ولكونها قاسمًا مُشتركًا ومُكونا أساسيًا في استثمارات كافة القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن ارتفاع الكثافة العمالية لهذه الأنشطة العمرانية التي يوسع من طاقتها الاستيعابية للعمالة على اختلاف مستوى مهاراتها.

وفي هذا الصدد، تتبلور الرؤية التنموية لقطاع التنمية العمرانية في أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية اكثر توازنا، وتلبي طموحات إنجازات قطاع التنمية العمرانية المواطنين، وترتقي بجودة حياتهم.