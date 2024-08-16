شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية حكومية للتوسع في المدن الجديدة: حزم تحفيزية للقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

شرعت الحكومة المصرية في إنشاء ما يُعرف بمدن الجيل الرابع، ووضعت على عاتقها تغيير الخريطة العمرانية في البلاد، وحل أزمات التكدس السكاني، فضلا عن جذب استثمارات أجنبية حقيقية في هذا المجال، وذلك في إطار تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد اقتصادية - اجتماعية - عمرانية في المدن القائمة والجديدة.

وفي هذا الصدد، تضمن برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة الذي يحمل شعار " معا نبني مستقبلا مستداما" حزمة من الاجراءات لاستمرار النهج نحو التوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع وفي مقدمة ذلك استمرار العمل على إنشاء مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لكل فئات المجتمع والمرافق الخاصة بها، مع استكمال العمل على بناء وحدات الإسكان الاجتماعي.

يأتي ذلك إلي جانب التوسع في إقامة المدن الجديدة المستدامة ومدن الجيل الرابع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين على أن تكون تلك المدن مخططة بشكل مبتكر ومستدام، وتحويل محافظات وجه قبلي إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص من خلال التوسع في تصميم مدن الجيل الرابع في الصعيد لتكون بمثابة فرصة حقيقية للتنميةوتسهم في توفير فرص العمل وسبل الحياة الكريمة للمواطنين.

وتعمل الحكومة علي توفير حزم تحفيزية للقطاع الخاص للتوسع في التجمعات العمرانية الجديدة من أجل توفير فرص عمل وخدمات في هذه المناطق الجديدة، و التنسيق مع الجهات المعنية لاستحداث آليات تمويل لتمكين الأسر متوسطة الدخل من الحصول على الوحدات العقارية بنظام سداد مطول وبفائدة منخفضة.

وتشير الحكومة إلي العمل علي تثقيف المواطنين للتوجه نحو المدن الجديدة، والانتشار السكاني في المجتمعات العمرانية الجديدة في محافظاتهم.