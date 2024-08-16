وزير الخارجية المصري: نجري اتصالات مستمرة لتجنيب لبنان تداعيات أي تصعيد

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي في تصريح له خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب أن "مصر تدعم تنفيذ القرار 1701 ونؤكد على أهمية تنفيذه من كل الأطراف وليس من لبنان فقط"، مشددا على انه "نجري اتصالات مستمرة لتجنيب لبنان تداعيات أي تصعيد".

ولفت وزير الخارجية المصري الى ان "الوضع في جنوب لبنان يهمنا ونجري اتصالات لوقف التصعيد والأعمال العدائية مرفوضة".