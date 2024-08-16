ميقاتي: لبنان يقدر الجهود الدولية والعربية التي تبذل من اجل وقف اطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات على جنوب لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، خلال استقباله وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، أن "لبنان يقدر الجهود الدولية والعربية التي تبذل من اجل وقف اطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان".
وخلال الاجتماع شكر رئيس الحكومة مصر على وقوفها المستمر الى جانب لبنان في كل الظروف والمحافل، معبرا عن تقديره للمبادرات المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم لبنان.
وشدد على أن "لبنان يجدد التزام تطبيق القرار الدولي الرقم1701 بالكامل، والمطلوب الصغط على اسرائيل لتطبيق القرار ووقف عدوانها على لبنان.
اما الوزير المصري فاشار الى انه نقل لميقاتي تحيات الرئيس المصري وتقديره ، مشيرا الى ان زيارته هي رسالة دعم قوية للبنان ، وان الجهود مستمرة لوقف اطلاق النار في غزة لسحب فتيل التوترات".
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