وزير خارجية فرنسا: خلال زيارتي للبنان أرسلت الرسائل لإيران وحزب الله لتجنب حرب كبرى

أشار وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، خلال مؤتمر مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، الى أننا "أبلغنا رسائل لكل الأطراف في المنطقة لخفض التصعيد، وخلال زيارتي للبنان أرسلت الرسائل نفسها لإيران وحزب الله لتجنب حرب كبرى".
ولفت وزير الخارجية الفرنسي، الى أننا "أخبرنا الإسرائيليين أن أي أعمال عنف قد تقوض محادثات وقف إطلاق النار وهو أمر غير مقبول"، مضيفاً "نحن هنا لإجراء محادثات دبلوماسية ولا مجال لحديث بشأن الرد الانتقامي الإيراني".
وأضاف "نحن في مرحلة حساسة ونأمل تغليب لغة الدبلوماسية لنصل إلى السلام بدلا من الحرب"، مديناً "هجمات المستوطنين الإسرائيليين على بلدة جيت في الضفة الغربية".
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