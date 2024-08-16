أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أنه "يجب وقف القتال فورا وهذه هي الرسالة التي أوصلتها هنا في إسرائيل برفقة نظيري الفرنسي".
ولفت لامي، الى أنني "أجرينا مباحثات إيجابية بهدف الوصول إلى صفقة ونهاية للحرب التي أزهقت آلاف الأرواح"، مشيراً الى أن "نتانياهو وعد بإجراء تحقيق في ما حدث من أعمال عنف في الضفة".
وأكد أن "وقت التوصل لوقف إطلاق النار وعودة الرهائن وإدخال المساعدات بكميات كافية لغزة هو الآن"، مضيفاً "أدين بأقوى العبارات هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني: وقت التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وعودة الأسرى هو الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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