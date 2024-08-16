الجيش: توقيف مطلوبين بجرائم مختلفة في بلدتي العين وقب الياس - البقاع

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بعد عمليات رصد ومتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (خ.ق.) المطلوب بعدة مذكرات توقيف منها: ترؤسه عصابة خطف مقابل فدية مالية، إطلاق نار في بلدة العين – البقاع ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين بتاريخ 31 /10 /2019، ونقل ذخائر وأسلحة حربية".
كذلك أعلنت المديرية، أن "دورية من الجيش دهمت منازل عدد من المطلوبين في بلدة قب الياس – البقاع، حيث أوقفت 8 مواطنين وسوريًا لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية".
وأكدت أن "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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