واشنطن بوست: حزب الله لن يرد على إسرائيل خلال قمة مفاوضات الدوحة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الجمعة، أن حزب الله اللبناني لن يرد على إسرائيل بأي هجمات خلال مفاوضات الدوحة المنعقدة في قطر بين وسطاء من مصر وأمريكا وقطر لوقف حرب غزة.

شواشنطن بوست تؤكد عدم رد حزب الله علي حماس خلال قمة مفاوضات الدوحة

توقعت صحيفة واشنطن بوست الجمعة أن حزب الله لن يرد على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر على يد "العدو الصهيوني" خلال الجولة الحالية من المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصدر مقرب من حزب الله قوله: "الحزب لن يهاجم إسرائيل خلال القمة التي تعقد في قطر".

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست فإن التهديد بعمل عسكري من قبل حزب الله الإيراني ضد إسرائيل يلوح في الأفق، في "انتقام" مزعوم لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وقالت: إن هذا الهجوم قد يتأخر حتى تتواصل الجهود الدبلوماسية.

من جهتها، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن مسؤول مقرب من حزب الله قوله: "التنظيم لن ينفذ رده خلال محادثات قطر".

اليوم الثاني من مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة:

يواصل الوسطاء في قطر مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النارفي غزة، اليوم الجمعة، بينما استعد كبار الدبلوماسيين الأوروبيين لزيارة إسرائيل للتأكيد على ضرورة منع حرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط.



اجتمع الوسطاء في قطر لليوم الثاني من مفاوضات الدوحة في محاولة لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار لوقف الحرب على غزة، ومن المتوقع أن يصل كبار الدبلوماسيين الأوروبيين إلى إسرائيل اليوم الجمعة للتأكيد على ضرورة تجنب صراع إقليمي أوسع نطاقًا.

استأنفت مفاوضات الدوحة يوم الخميس بدون حماس، التي اتهمت إسرائيل بعرقلة الاتفاق وتصر على تنفيذ الشروط المتفق عليها مسبقًا.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة ستستمر يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الوسطاء ما زالوا ملتزمين "بمساعيه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع من شأنه أن يسهل إطلاق سراح الرهائن وتمكين دخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة".